新北市土城區大安圳過去為農地灌溉溝渠，但近年來喪失功能，水量銳減，家庭廢水不斷排入導致惡臭味飄散，延壽路一帶200公尺的大安圳東支流雖有定時清理，但卻常見垃圾飄散、惡臭泥土堆積，為解決河道水流不足問題，水利局將進場增設子溝，縮窄河道，預計8月中旬改善。

「溝渠無法加蓋，旁邊又是住宅，廢水垃圾堆積，臭味難聞！」土城延壽里長滕月蘭表示，土城醫院周邊的大安圳去年就已完成子母溝整治，但延壽路上的大安圳溝渠早年是灌溉溝，但兩側農田早已變成住宅，家庭污水都往溝渠排，溝水惡臭骯髒，周邊住戶難以忍受。

水利局表示，目前大安圳溝渠只有大安路與中央路間有設置子母溝，但近期會勘後，確認延壽路的大安圳東支線確實有水流不順、流況不佳的狀況，目前已計畫花費320萬元，5月中旬將進場設置寬約1公尺、深約50公分的子溝，縮窄河道增加水流速度後，溝渠淤積有望解決，另外也將在子溝兩側施作簡單植栽，進行綠美化。

至於溝渠垃圾亂丟問題，土城清潔隊表示，圳溝旁有違章建築亂丟廢棄物的狀況，已會同拆除大隊拆除完畢，並將圳溝內廢棄物清除，事後將加強稽查，目前已在周邊架設監視器，若發現污染情況將依法告發。

(中時 )