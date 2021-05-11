基進黨立委陳柏惟罷免案的第二階段連署書10日正式送達中選會、展開審核作業，前立委顏寬恒當天也在臉書發出公開信，奉勸陳柏惟應莫忘初心，顧好選區的選民，而陳柏惟今受訪時則反駁顏寬恒說法。對此，宅神朱學恒譏諷，陳柏惟早上才嗆完顏寬恒，結果一小時候被電視台拍到臉色不佳、好像都要哭出來了，與先前嗆顏寬恒的樣子完全不同，果然是台派耍寶王。

陳柏惟罷免案2階連署達標並已送中選會審核，顏寬恒亦透過臉書向陳喊話「不忘初心」，陳柏惟今（11日）在立法院受訪時，數度稱顏只聽信罷免方說詞，是與罷免團體走太近而被錯誤訊息蒙蔽，還質疑顏寬恒為何要說謊？

對於陳柏惟的反應，朱學恒也在臉書發文表示，今天自己看到最好笑的就是這名人形吉娃娃了，因為陳前一刻才大嗆顏寬恒為什麼要說謊，結果被媒體拍到，陳柏惟一小時之後恰巧遇到顏寬恒本人，馬上換了一張臉，一副「拜託」顏葛格上直播把誤會說清楚的模樣，簡直快哭出來了，果然是台派耍寶王啊！

大批網友也在其po文底下留言表示，「『上帝要其滅亡，必先使其瘋狂』，陳大立委看起來正在走上這條道路」、「感謝3Q為因疫情擴散而憂心忡忡的民眾，帶來難得的歡笑」、「只會吠，沒看到有什麼建樹，荒腔走版的質詢，只是讓人看破手腳」、「不當政治人物改當搞笑藝人，也是很有前途」、「3Q打算一路讓我們笑到8月，太棒啦」。

(中時新聞網)