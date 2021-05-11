星二代藝人丁巧唯與導演王鼎霖去年4月結婚，10月生下兒子Nolan，小倆口原定本月本周五（14日）晚上在台北東方文華酒店席開45桌的婚宴，受疫情升溫影響，配合中央防疫建議，11日下午也宣布婚禮延期。

王鼎霖的製作人爸爸王鈞表示，「感謝大家多日關注，順應時勢且好事多磨，原訂5月14日王丁府喜宴將擇吉日再行舉辦，coming soon 敬請期待！」經紀人表示，因為只是順延，所以沒有損失的問題。

(中時 )