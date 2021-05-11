疫情升溫！丁巧唯與導演老公宣布周五婚禮喊卡 15:442021/05/11 中時 林淑娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丁巧唯與王鼎霖原已發出婚禮邀請函，緊急喊卡。（寶麗來國際娛樂提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星二代藝人丁巧唯與導演王鼎霖去年4月結婚，10月生下兒子Nolan，小倆口原定本月本周五（14日）晚上在台北東方文華酒店席開45桌的婚宴，受疫情升溫影響，配合中央防疫建議，11日下午也宣布婚禮延期。 王鼎霖的製作人爸爸王鈞表示，「感謝大家多日關注，順應時勢且好事多磨，原訂5月14日王丁府喜宴將擇吉日再行舉辦，coming soon 敬請期待！」經紀人表示，因為只是順延，所以沒有損失的問題。 疫情拉警報！《全明星》高雄巨蛋演唱會確定延期 疫情升溫 基隆開齋節宣布取消 (中時 ) #疫情升溫 #丁巧唯 #導演 #婚禮 #王鼎霖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情爆了 台股狂瀉652點 創7148億新天量 13:372021/05/11 財經 不斷更新》疫情升溫 台股大跌652點守季線 創7148億天量 09:102021/05/11 財經 《國際社會》大阪疫情升溫 苦等不到病床疫歿者激增 13:592021/05/11 財經 《熱門族群》超商雙雄4月營收升溫 續攻夏日商機 08:362021/05/11 財經 疫情爆炸 昨9千人打疫苗 累積接種破十萬人 16:042021/05/11 生活 印度疫情狂燒 股市相對抗跌 04:102021/05/11 全球財經 疫情引爆台股恐慌性殺盤 網驚：想起去年3月的慘況 15:282021/05/11 財經 PLG》疫情警戒 總冠軍系列賽全部閉門打 不開放觀眾進場 16:122021/05/11 體育 爆發本土疫情 WSBL宣布本周台北賽場閉門打 15:242021/05/11 體育 許富凱小巨蛋2度腰斬遺憾發聲 A-Lin開唱7場延期 15:312021/05/11 娛樂 亞股一片綠油油 日股重挫909點 台股受疫情拖累跌幅最重 15:542021/05/11 財經 娛樂熱門新聞 雞排妹親揭黑菊真相 昔自爆乳暈顏色網認證：粉紅 - 娛樂 繼女母親節沒提章小蕙 鍾鎮濤台灣妻一句話見超高EQ - 娛樂 徐若瑄回新加坡為何不用隔離？親揭真實原因網讚爆 - 娛樂 昔美過高圓圓、賈靜雯 古裝美人閃嫁富商47歲近況太驚人 - 娛樂 楊冪穿蕾絲黑Bra入鏡完美身材包不住 網暴動：真的是大冪冪 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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