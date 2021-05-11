華爾街受通膨疑慮影響，周一美股全面收黑，科技股賣壓沈重，影響今(11日)亞洲股市一片綠油油，日經225指數盤中一度重摔近千點，終場收在28608.59點，重挫909.75點，跌幅3.08%，台股受疫情拖累出現恐慌性殺盤，收盤重創652.48點，收在16583.13點，為史上第3大跌點，跌幅達3.79%，跌幅最重。

受美股拖累，台股、日股、韓股、港股以及陸股早盤均走跌，日經225指數收盤以28608.59點作收，下挫909.75點，跌幅3.08%；南韓KOSPI指數終場下跌39.86點，收在3209.45點，跌幅1.23%，香港恒生指數盤中跌逾500點，跌幅超過1％，上證指數盤中一度跌逾1%，但午盤後翻紅。

台股因本土疫情升溫，盤中一度狂瀉逾700點，尾盤小幅拉回，終場收在16583.13點，下跌652.48點，電傳金一片慘綠，僅紡織、玻璃類股收紅，成交量並爆出7148.36億元的歷史新天量。

周一美股因投資人對通膨疑慮增加，科技股重挫，道瓊下跌34.94點（或0.10%）至34742.82點，標普500跌44.17點（或1.04%）至4188.43點，那斯達克指數下挫350.38點（或2.55%）至13401.86點，費城半導體指數重挫144.92點（或4.66%）至2967.11點。

(中時新聞網)