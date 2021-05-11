拓荒者11日與火箭演出飆分好戲，居然第一節就砍了50分，合計上半場79分，終場140-129擊敗火箭。主將利拉德(Damian Lillard)進帳34分，麥柯倫(CJ McCollum)、鮑威爾(Norman Powell)兩人各得28分，本季很少出手的中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)也趁亂砍了22分。重要的是拓荒者收下第40勝，站穩東區第6，領先第7的湖人1.5場勝差。

比賽一開場兩邊都在飆分，只打半節就有26比24，火箭起初很準所以還緊咬比數。沒想到拓荒者只用兩分多鐘就打出一波16-0的攻勢，包括麥柯倫瘋狂的三分球連射，首節打完50分，同時刷新拓荒者隊史紀錄！

第2節和第3節拓荒者放慢腳步，被火箭追回一些分數，但利拉德在第3節剩餘4分11秒時投進的三分球把比數衝到100比87，火箭的士氣又被壓下去。末節拓荒者的防守再度鬆懈，被火箭攻到只差5分，仍是利拉德與鮑威爾站出來穩住陣腳。紐基奇在混戰中差點被吹惡意犯規，裁判看完重播判定為普通犯規。

此戰雙方各投進18顆三分球，命中率都在5成左右。拓荒者首節砍進誇張的12顆三分球，包括麥柯倫5投5中，繳出21分，是贏球頭號功臣。鮑威爾季中才從暴龍被賣來拓荒者，這是他轉隊以來砍下最多分的一場。上個月對戰溜馬，鮑威爾出場20分鐘居然得0分，這場他證明自己和新隊友已經可以產生化學效應。

(中時新聞網)