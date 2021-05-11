滬深兩市11日雙雙收漲，兩市成交額合計為人民幣（下同）8,433億元。上證指數早盤一度低見3,384點，下跌43點，跌幅為1.26％，盤中止跌反彈，高見3,448點，上漲20點，漲幅為0.59％，終場收報3,441點，上漲13點，漲幅為0.4％，成交額為3,903.26億元。

香港信報報導，深成指11日盤中低見13,696點，下跌221點，跌幅為1.59％，隨後回穩，高見13,996點，上漲78點，漲幅為0.57％，最終收報13,966點，上漲48點，漲幅為0.35％，成交額為4,529.44億元。

滬深300指數11日收報5,023點，上漲30點，漲幅為0.61％。創業板指數收報2,921點，跌不足1點，跌幅為0.01％。

各類股方面，電力股上漲逾1％。房地產、金融股持穩。有色金屬股下跌4％。煤炭股下跌逾2％。石油、化工股下跌逾1％。鋼鐵、水泥股偏軟。

(工商 )