缺料問題懸而未決，連矽利光（Silicone）產業也陷入缺料困境，不過，隨著矽利光大廠日本信越化學株式會社新產能即將在今年第三季開出，專業特用化學材料通路商崇越電（3388）董事長潘振成在11日舉行的櫃買中心業績發表會上預言，今年5月之後缺料問題就會好轉，第三季之後，貨源問題就會告解決。

缺料問題持續延燒，矽利光產業也遭波及，潘振成表示，第一季缺貨的狀況仍在持續中，預料第二季、第三季原料價格仍會維持在高檔。

在缺料聲四起下，去年被缺料嚇壞的業者拼命囤料，也使得崇越電今年首季的存貨周轉率快速拉升，一路由去年首季的6.96％拉升至今年首季的10.24％，潘振成坦言，即使是最近料源還是有些短缺。

至於料源短缺的原因何在？潘振成指出，所有原料大廠一般都會選擇在每年的二至四月間、進行為期長達二十多天的歲休；至於另一個造成供料不穩的原因則是受到船班不正常影響。

不過，潘振成強調，缺料的困境即將有解，以崇越電來說，已有部分供應商已相繼完成歲休，預料5月之後就會陸續到貨，此外，日本信越化學株式會社在三年前啟動的1100億日圓擴產計畫，即將在今年第二季完成，最快今年第三季就會有新產能開出，屆時貨源問題就會告解決。

(工商 )