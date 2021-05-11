八貫（1342）伴隨出貨放大，營運穩步推升，第一季營收年增13.35％，創歷史同期新高。反映原料成本，4月調漲部分產品售價，加上德興一路新廠產線通過北美第一大醫材通路商Hill Rom認證，啟動全線生產，第二季營運價量動能蓄勢看俏，獲利可期。

專業TPU機能布暨成品廠八貫深耕戶外用品多年，客戶皆為國際品牌大廠。疫時代全球境內戶外休閒活動持續提升，客戶拉貨積極，帶動4月營收1.39億元，年增77.58％；前4月營收年成長21.49％。

八貫表示，因持續研發輕量與複合式布料，三次加工成品亦有升級趨勢，已受惠因中美貿易衝突產生轉單效益。第二季毛利率可望回穩，除匯率因素影響明顯趨緩，公司4月起陸續調漲產品售價，原物料上漲不利因素可望大幅排除，搭配新單加持、高稼動率效益顯現，獲利可望更上層樓。

據《北美露營與新冠病毒肺炎的影響》調查報告顯示，新冠疫情爆發前，露營占所有戶外休閒11％；在後疫時代，露營活動占所有戶外休閒比率可能提高至16％。

八貫指出，另一個營運成長引擎，醫療等級以及居家照護認證產線已於新廠全產線生產，目前訂單需求暢旺，訂單能見度至7月底，稼動率亦幾近滿載，預期第二季表現將可望超出較去年同期水準。

(工商 )