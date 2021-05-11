勵志的故事永遠不嫌多。曾經擔任北京大學 （北大）保安工作、只有國中學歷的張俊成，因緣際會下，決定苦讀翻身最終考上北大法律系，最終還回到家鄉，創辦職校，親自擔任校長。

張俊成出生在一個小村莊，家裡兄弟姐妹多，只有最小的他讀完了初中，1995年他抓住機會選擇到北京當保安，培訓期間以優異的表現在500多人中排在榜首，最後被成功分配到北大西門站崗。

他非常珍惜北大保安這份工作，僅用2個多月就提升為北大西門班長，本以為自己的一生都會堅守在保安證崗位上，直到有一次意外事件發生。

一次有幾個外國友人想要入校門沒有證件，張俊成不會英文只能用手比劃，外國人對他做出了侮辱性的動作，張俊成受到打擊，第二天就買了英語書學習英語，一次被北大教授曹燕看到，了解到他想學英語，給了他兩張免費的英語聽課證。

曹老師一直對張俊成的學習提供了很多幫助，張俊成從聽曹老師說起自考，才第一次知道原來他也有機會上北大，於是動了考學的心思。

半年後他成功考上了北大法律專業，三年學習結束後，他選擇帶著北大畢業證和三大袋的書回到了老家，一直從事教師職位的他在2015年創辦了自己的中職學校，他說「北大給我播下一顆種子，我要把種子帶給更多的人。」

過去20多年北大保安隊先後又有500多名保安進行考學深造，「在過去20年裡，北大保安隊先後有500餘名保安考學深造，有的考取大專或學歷，有的甚至考上重點大學的研究生，有的畢業後當上了大學老師。」張俊成也被稱為「北大保安第一人」。

(中時 )