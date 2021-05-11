桃園市文化局與春河劇團合作推出《好好愛我 青春追夢人》音樂劇，將於8月起展開巡演， 8月14日、8月15日在桃園展演中心盛大首演，以桃園年輕城市、豐厚人文、多元族群為創作背景的音樂劇，透過嘻哈街舞與經典歌曲，打造出流行兼復古、跨越世代的新製歌舞演出。

文化局表示，該音樂劇除了結合各式風格外，劇中的音樂也向一代天后鳳飛飛致敬，嘻哈流行歌曲中驚艶經典，題材由現在盛行的校園歌唱角逐，延伸呈現桃園音樂發展及多元融合的實踐，串接兩世代的青春記憶，重現音樂潮流盛世。

春河劇團團長暨藝術總監郎祖筠傾注多年豐富舞台創作、製作、表演經驗於該劇的籌備與製作，除擔綱女主角暨總導演，更親自全國海選出17名優秀青年演員，專業培訓加入演出陣容，劇中有客家金曲謝宇威、美聲王子林俊逸、搖滾宮主賴銘偉、超人氣青春偶像馮秉軒等人，還可以看桃園優秀高中生演員舞者的歌舞秀，堪稱打造音樂劇明日之星的搖籃。

該音樂劇的幕後製作由劇場各領域大師與流行音樂跨界共組的金獎創作團隊，詞曲創作為李王若涵、嚴云農攜手合作，舞台空間呈現由黎仕祺負責，以及世大運開幕燈光設計車克謙、實踐流行設計學院設計院長林恒正，共同攜手創作國內音樂劇登峰之作。

(中時 )