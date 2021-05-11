來台灣近15年的台灣女婿吉雷米，他日前與新住民分享在台經歷。他表示，自己對語言特別感興趣，從學習當地語言，到了解當地文化，雖然不同的語言對外籍人士而言確實是段艱難的學習過程，但他樂在其中。

移民署南區事務大隊高雄市第二服務站日前舉辦「家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請榮獲內政部卓越新住民獎的法國籍吉雷米擔任多元文化講師，向初入境新住民及其家屬分享在台多年所經歷的精采故事。

說到學中文的過程，吉雷米表示，初期約每天上3至4小時的中文課，平時會特別找台灣民眾說話，加以練習，並試著將課程所學運用於生活中，藉由日常生活來學習及練習。

他也鼓勵新住民，自己用了近半年的時間，中文程度即有明顯的提升，他相信只要有心學習，沒有做不到的事情。參與課程的越南新住民小鄧表示，「曾看過吉雷米的新聞報導及訪談節目，今天難得可以在課堂見到本人，特別開心。期待自己在台灣的生活也能像吉雷米一樣，持續保有學習的熱忱，更快融入台灣文化。」

吉雷米在台灣寫下多項精彩的紀錄，包含他是台灣第一位揹三太子環島慢跑的西方人、語言文化作者、運動品牌代言人，以及行腳節目主持人等。

目前，他已獲得文化部的推薦，近期將以高級專業人才身分歸化中華民國國籍，並於日前參加歸化取得我國國籍者基本語言能力，及國民權利義務基本常識測試，取得滿分成績，離取得身分證的目標又更接近。

(中時 )