【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》明(12)日起推出新職業「刺客」，其中，女性版「刺客」性感的造型，更將帶給本作的愛好者截然不同的感受！本次改版同步推出【交易所系統】，讓玩家自由交易心儀的裝備；在戰鬥方面，也增加了新玩法【爭奪戰】，定時縮圈的機制以及一對多的對戰模式，將大幅增加戰鬥的刺激感！與改版一同推出的還有七大限時活動，將幫助玩家提高練等、打裝備的效率，也將送出豐富好禮，讓玩家在挑戰自我的同時，還能獲得豪華獎勵！現在就回到遊戲中，享受全新的冒險篇章！

新職業「刺客」宣傳影片

《龍之谷：新世界》全新職業「刺客」開放！女版刺客絕美上陣！

新職業「刺客」隆重登場！刺客是重要角色「露娜莉亞」的愛人，意外喪失生命後，又在一連串的機緣巧合下，靈魂和不同時空的自己合為一體。而本次推出的女性版刺客，在龍之谷世界觀中更是首次出現，角色的性感小惡魔造型，將讓玩家耳目一新，擁有截然不同的遊玩體驗。

「刺客」能用「手裡劍」、「體術」配合上火焰、毒素等屬性發動攻勢，招式華麗且有效，還可以召喚出可愛的狸貓及貓咪，發動爆炸和投擲攻擊，具有全面性，絕對是攻克各大巢穴必備的角色。

「交易所系統」正式上線！買賣裝備超自由！

「交易所系統」為本次改版一大重要變革！為回應玩家期待，官方在確定交易機制的安全和穩定性後，終於正式推出「交易所系統」，能讓玩家獲得武器和裝備的途徑將更多元！玩家可將已不需要的裝備，於「交易所」上架販售，而成功販售所獲得的「綠鑽」，同樣可在「交易所」中購買其他需要的裝備和武器。

《龍之谷：新世界》交易所隆重登場

更激烈的戰鬥模式！競技場全新模式「爭奪戰」即刻開放！

競技場在本次改版後，推出了更加刺激熱血的【爭奪戰】模式。一場對戰最多可有8位玩家參賽，短短的5分鐘內，戰地將隨著時間流逝逐漸縮小，參戰的玩家無法透過躲藏撐到最後，這種戰鬥模式，非常考驗玩家對於進攻、走位的技術，想獲得最終的勝利，勢必要拿出看家本領，同時利用遊戲中的各種道具、Buff，其他玩家正面進行激烈的肉搏戰！

《龍之谷：新世界》8人競技場搶旗亂鬥

高效練等、打寶、拿獎！七大活動限時開放！

歡慶改版，人人有獎的七大限時活動精彩上線：

新手拿好禮

5月12日維護後至5月18日維護前，新玩家加入即可獲得裝備支持寶箱(武器/防具/飾品)和豐富的衝等道具，幫助玩家克服前期的挑戰。

打寶超有感

5月12日至5月18日，每晚20:00～24:00，一般巢穴、地獄巢穴都將追加物品掉落機率，大幅提高打寶效率。

歡慶改版登入送

5月12日維護後至5月18日維護前，每天登入都能拿好禮，包含「椅子抽獎券」共2張、「背飾抽獎券」共2張、「符合等級的果汁」60份，連續登入第6日，能拿到「珍貴坐騎寶箱」，有機會獲得稀有～史詩品質的坐騎。

歡慶母親節

5月4日維護後至5月18日維護前，於原野打倒怪物，就有機率掉落康乃馨，收集康乃馨可兌換各類獎勵，包含背飾抽獎券、坐騎抽獎券、時裝抽獎券、椅子抽獎券、欄位刻印券、鑽石寶箱、技能點數券、角色技能點數券、復仇系列的隨機品質飾品、引導者系列的隨機武器、引導者系列的隨機裝備，以及特殊稱號「五月康乃馨 愛心獻母親」。

刺客的逆襲

5月12日維護後至6月2日維護前，與神聖天堂噴水池中央的刺客NPC對話，即可獲得活動BUFF「刺客的力量」，可同時增加10%的攻擊力、防禦力、體力，增加5%的致命攻擊與穿透力、近距離傷害減少，一次BUFF可全面提升能力長達２小時，且可透過和NPC對話，不限次數重獲BUFF。

衝等衝衝衝

5月12日維護後至5月18日維護前，職業為刺客的玩家們將進行等級競賽，活動結算時，前三名的玩家將可獲得豪華的獎勵。

戰力大比拚

5月12日維護後至5月18日維護前，職業為刺客的玩家們將進行戰力競賽，活動結算時，前三名的玩家將可獲得豪華的獎勵。

《龍之谷：新世界》新手登入拿好禮

《龍之谷：新世界》歡慶母親節

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