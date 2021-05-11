因受到中國大陸手機同業激烈競爭，以東南亞四個國家的智慧手機市場來說，韓國三星電子在上一季業績雖年增兩成，但市占率而言，已丟掉自己桂冠寶座。

根據調研單位Counterpoint Research於11日最新報導，2021年頭三個月期間，三星在印尼，菲律賓，泰國與越南的市占率為19％，低於2020年同期的22％，並從第一名掉到第二。

來自中國大陸廣東的Oppo，首季以22％市占超車三星摘冠，比2020年同期的21％還要再增加一點。

至於第三到第五位，都是中國大陸業者拿下。市占率方面，Vivo以16％排名第三，13％的小米是第四，Realme的11％為第五。至於美國蘋果，則以6％排名第六。

Counterpoint Research指出，三星雖在這四個國家的智慧手機銷售量，年增兩成左右。不過，中國大陸手機業者強出頭下，積極擴大業務範圍，故三星市占率因此減少。

這份最新報告也顯示，這四個東南亞國家的智慧手機市場，合計年增34％達2700萬部，同時，線上銷售量更是比2020年同期大增72％，佔總銷售量的16％。

其中，印尼雖是這四個東南亞國家中最大市場，但年增率為41％，而菲律賓以50％年成長率排在越南之後，成為第二大市場。

(時報資訊)