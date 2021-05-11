蘇打綠主唱吳青峰遭恩師林暐哲控告違反著作權法，遭台北地檢署起訴，台北地方法院11日開庭，傳喚青峰出庭、林暐哲出庭作證，林說訴訟讓他壓力很大，青峰母親哭著說被林騙，母子相擁哭泣。庭末法官諭知，6月15日宣判。

檢方指控，青峰1998年8月與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定至2014年12月31日為止，270多首詞曲創作專屬林所有，授權區域為全世界，若想終止契約，須在合約期滿3個月前書面表示反對，否則自動延長1年，因此雙方自2015年起均為自動續約。

青峰2018年10月26日以存證信函告知林不再續約，但依合約規定，須在2018年9月提出才有效，因此合約早就自動延長1年，青峰2019年4月至9月卻違反授權，擅自演出、重製《太空人》、《歌頌者》、《巴別塔慶典》等12首歌曲，並上節目、活動7次公開演出、5次出版數位專輯

北院11日進行言詞辯論，林暐哲說在律師事務所見面時，青峰大罵「當初有三個合約要解，卻只解二個，想害我被告嗎」，這兩年來，他因提起訴訟壓力大，但不後悔提訴訟，請法官還公道。

青峰說，林暐哲是惡意中傷，詞曲他創作的，卻遭搶創作，希望法官明察，不要再有創作者受到跟他一樣的經歷；青峰母親是新公司哈里坤的登記負責人，她哭著說公司實際由兒子經營，兒子創作出來的詞曲卻被林暐哲搶。

(中時 )