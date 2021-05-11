配合國家能源轉型政策發展，2025年前達成9.3GW綠能發電目標，農委會主委陳吉仲11日指出，目前已針對漁電共生部分，盤點出4702公頃較無社會及生態心疑慮先行區域優先推動，若能全數推動預計可達到4GW目標的一半，也就是2GW。

為整合資源與促進養殖漁業升級，農委會11日邀集產、官、學研及多位養殖代表召開「養殖漁業整合政策及具體措施規劃座談會」，會中針對「生產轉型綠能共構」部分，達成將於2025年前達到4GW綠能發電量目標的共識。

農委會2020年預告修法《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第29條，其中綠能畫設區域「農」字改「漁」，代表地面型農業綠電將暫時以漁電為主，中央主管機關可盤點具漁業經營結合綠能的可行區。

農委會副主委陳添壽指出，配合政府2025年太陽光電20GW的裝置容量目標，農委會所屬的農林漁牧業必須負責的裝置容量為9.3GW，其中漁電4GW，臷至4月底止，整個農林漁牧對綠電的貢獻是1.67GW，是已經併聯商轉的電力，其中畜牧業因為推動的早，因此佔最多，達到1.3GW。

漁業署長張致盛表示，養殖漁業綠能發電目標為4GW，目前盤點出的4702公頃的魚塭光電先行區較無社會及生態疑慮，也就是已經剔除環境生態敏感區的部分，其中，有130場、229公頃是有意推動設施型室內養殖場結合屋頂型太陽能、智能物聯網系統及循環水系統者，這部分若完成發電，可有339.2MW。

陳添壽指出，為鼓勵農民發展綠電，農金局中的百億基金中有30億是為推動農業綠電，每公頃設置光電的貸款原本為3000萬，將提高4倍到每公頃1.2億，利率為0.79％。同時，漁業署也有補助預算。

會中，也做出決議，為引領養殖產業，陳吉仲指出，漁業署已積極布局，並陸續提出「養殖漁業振興計畫」「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體」2項中長程發展計畫，獲行政院核定通過經費近72億元，並再提出「養殖管理及輔導量能提升計畫」向行政院爭取約16億元，促使整體產業鏈達到升級。

(工商 )