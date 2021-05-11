在中美進入劍拔弩張的全面競爭關係下，一場由美國主辦的線上氣候峰會，讓兩國領導人暫時擱置緊繃的關係，坐下共商大計；這等於宣告：ESG時代正式來臨，解決氣候變遷、貧窮等問題已是刻不容緩。瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢11日表示，在各國積極因應氣變遷的趨勢下，世界經濟論壇其實點出六大關鍵轉型趨勢，並預期到2030年，光是這六大轉型趨勢將創造3.6兆美元的龐大商機。

焦訢表示，在美國宣布重返《巴黎氣候協定》後，再度奠定ESG和氣候變遷等議題，成為全球主流關鍵焦點。根據世界經濟論壇研究，在改善氣候變遷的過程中帶動的六大主要轉型趨勢，包括：健康與具生產力的海洋、永續森林管理、生態系統恢復、永續供應鏈、地球兼容消費與再生農業等，將是重要趨勢；其中再生農業以及地球兼容消費等趨勢，商機分別高達1.14兆與1.06兆美元，前景不容小覷。

這些轉型所帶來的龐大商機，亦是全球重要主權基金及全球富人關注的焦點所在。根據瑞銀財富管理在2020年進行的全球家族辦公室調查結果顯示，有42％的家族辦公室認為，氣候變遷已改變了對投資標的之選擇，因此有39％的家族辦公室表示，打算在五年間，把大部分資產的配置在永續投資的標的中，而現如今則已有73％的家族辦公室已在投資組合中配置了永續投資相關之標的。

焦訢進一步表示，從瑞銀的這份報告中還可看出，在下一代家族辦公室的富人中，高達61％受訪者表示對影響力投資有興趣，較父母那一輩的47％要高，由此可看出影響力投資實為下一代富人關注焦點，預期這將會是未來幾年成長最快的部分。

焦訢指出，在影響力投資中，包括教育與醫療其實是最受到重視的主題，而醫療則包括醫療保健、醫療科技以及醫藥科技等。焦訢認為，從前述眾多的投資趨勢，其實可以簡單歸納為兩大範疇，也就是：環境保護和人類照顧，其中蘊含許多的創新主題，都擁有強勁的成長潛力。

在環境保護的範疇中，焦訢認為智能移動市場將不可忽視。焦訢表示，根據瑞銀集團的預估，在全球減碳目標的驅動，以及5G網路普及人工智慧科技的普及化之下，包含電動車、自駕車、共享移動在內的智能移動市場，到2030年整體的規模將成長8倍到4,000億美元，成長潛力強勁。

焦訢表示，從瑞銀資產管理的研究發現，多元主題的ESG基金，波動度相對較單一主題的ESG基金小，加上多元主題ESG基金通常能針對全球趨勢變化，靈活調整投資標的中的主題，有效避免類股輪動困擾、降低波動度，因此在個人的資產配置中，可做為ESG股票部位的核心持股，並成為退休理財中的重要一環。至於單一主題的ESG基金，因為波動度相對較高，因此建議在資產配置中作為衛星基金，亦能有效掌握單一主題未來潛在的上升動能。

(工商 )