【旅奇傳媒/編輯部報導】已經有1世紀歷史的《米其林指南》，是國際級的餐飲指標，也是全球餐廳與主廚們心中最想獲得的夢幻逸品殊榮。台北、台中均已有美食入圍米其林指南，作為台灣美食之都的台南，為備戰米其林，將台南好食推向國際，特與國際知名美食雜誌《Food & Wine》合作，同時藉由國內媒體與名人的力量協力推廣府城美食。

台南市長黃偉哲表示，台南地域位置背山面海，孕育了豐饒的漁產山產；在文化歷史地位上，台南則是台灣歷史的起源，保存了近四百年本土文化與異文化的飲食特色，再加上職人嚴選食材、存古法創新意的廚藝手法造就了台南美食小吃的獨特性，也成就了「美食之都」的稱號。 台南已獲全球知名美食旅遊評鑑雜誌《米其林綠色指南Michelin Green Guide》肯定，列為國際人士到台灣旅遊的必遊城市之一；美國世界華爾街日報美食作家亦曾專文報導，推薦台南市是世界美食博物館，可見台南美食極具國際潛力；對於爭取國際美食餐飲指標《米其林指南》推薦更是勢在必得。 台南市府不斷推陳出新、年年辦理台南美食節、清燙牛肉湯節等各項美食主題活動，邀請國內外遊客旅行台南，享受台南特有的慢食樂活，體驗台南的文化美食及美食文化，也藉此機會讓美食業者互相切磋交流、為台南美食進化再上層樓，以厚植台南好食力，爭取國內外饕客的認同及米其林國際美食評鑑的推薦，使台南美食登上國際舞台讓更多美食家認識台南。

▲香格里拉台南遠東國際大飯店醉月樓許忠賢主廚與招牌菜上海紅燒肉。圖：台南市政府觀光旅遊局╱提供

台南市政府觀光旅遊局為向全球展現府城好「食」力，特與國際美食媒體之星《Food & Wine》合作推出台南美食專題文案，旨為讓米其林看見台南。台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南美食中庶民小吃及經典大菜相當多樣，在這次宣傳中限於篇幅可惜無法一一全面報導，團隊只能依符合米其林歷來遴選類型中選擇了具有代表性的五家美食餐廳做了撰述。

其中包括曾受知名國際旅遊書籍《寂寞星球Lonely Planet》報導最具府城美食基因的溫體牛肉湯—阿村牛肉湯；創意燒肉料理卻保留了老屋元素的㕩肉鋪，新生代時尚鐵板燒料理的代表ROBIN’S；將中華料理一脈相承的遠東香格里拉醉月樓餐廳；還有最能為台菜、南台灣辦桌文化代言的阿霞飯店進行報導；被宣傳到的這些只是台南美食的鳳毛麟角，在古城巷弄及山海線各區還有很多私房特色料理，未來在對台南美食宣傳中還是會陸續做推介，也歡迎旅客來實地旅遊品嘗台南物產的鮮與甜和料理職人的好手藝，為台南美食爭取米其林評鑑報導做最佳應援啦啦隊。

▲晶英酒店ROBINS鐵板燒鄭安宏主廚與創意料理秋刀魚卷。圖：台南市政府觀光旅遊局╱提供

受訪的晶英酒店及香格里拉台南遠東大飯店等業者則表示，非常感謝市府主動出擊將台南美食專題在國際知名高端美食雜誌FOOD &WINE做曝光，業者也將兢兢業業在餐飲及服務品質上做好準備；尤其身處競爭激烈的美食之都台南,爭取米其林秘密客及在地饕客的青睞需要更努力精進，將嚴加預備隨時等待海內外美食家的蒞臨。

採訪團隊也表示，雖然因篇幅有限無法撰寫到更多美味餐廳，但在此次採訪中也確實了解到更多台南美味，如秉持古法料理，百分百呈現食物鮮美的新化區「王家燻羊肉」；在地深耕80年的新營區「華味香鴨肉羹」；就地取材表現台菜經典的善化區「新萬香餐廳」；將台南海產發揮得淋漓盡致的將軍區「豐の海鮮漁府」等美食；除了阿村牛肉湯，位於善化區的溫體牛產地及鄰近的永康區，也隱藏了不少牛肉湯頂尖好手店家。希望以此次宣傳為起點，大力向外籍人士行銷宣傳台南美食，使台南美食登上國際舞台；待疫情趨緩，可以吸引尚未到台南旅遊或是定居台灣的外籍人士，親自到台南感受這個蘊含悠遠的歷史及享有美食博物館之譽的甜蜜城巿，了解府城好「食」力，旅行中享受美好「食」光。

(中時新聞網)