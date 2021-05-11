【旅奇傳媒/責任編輯-謝筱華】隨著時序進入5月，2021白河蓮花節已經在5月1日在白河蓮花公園開幕，今年花況從5月進入花期，數大就是美，適合全家前往欣賞蓮花出淤泥而不染的芬芳；同時在鹽水區田寮社區、六甲區蓮花世界以及九品蓮花生態教育園區，也都是賞蓮的好地點！

除了賞蓮，位於白河區赤中寺附近的民宅，居民在家中老龍眼樹上種植天宮石斛蘭，紅色的磚牆與綠色大樹，盛開著宛如瀑布傾瀉而下的石斛蘭，現在也進入盛開期，想目睹美麗的粉紫色花卉瀑布，把握花開時間。

每年5、6月也是阿勃勒開始盛開的時節，母親節時逐漸綻放的阿勃勒彷彿正為了5月下旬的虎頭埤阿勃勒花季做準備，2021虎頭埤阿勃勒花季活動將於5月22日起舉辦，花季期間歡迎全台遊客趕赴花卉盛宴，體驗黃金雨的浪漫。

位在新營區長榮路、健康路與三興街一帶的運動公園，也有一條阿勃勒步道，總長約50公尺，每到6月都會飄起浪漫黃金雨，金黃色花朵被風吹落後鋪滿整條步道，成為熱門的拍照打卡夯點！東區的成大校區、歸仁區的高鐵臺南站、白河區大山宮旁的竹管厝等等，屆時也都會出現阿勃勒盛開的美景。

(中時新聞網)