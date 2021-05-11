俄羅斯中部城市喀山（Kazan）11日傳出一所高中校園內發生爆炸，還有2名槍手在校內掃射，包含孩童在內造成11人死亡。

俄羅斯中部城市喀山（Kazan）今（11）日傳出一所高中校園內發生爆炸，還有2名槍手在校內掃射，包含孩童在內造成11人死亡，當中2名學生是在從3樓跳窗逃生過程中不幸摔死。

綜合俄羅斯衛星通訊社、《莫斯科時報》（The Moscow Times）、塔斯社（TASS）等報導，喀山當地救難單位指出，當地第175中學校園內今日突然發生爆炸，並且有2名槍手在校內開槍掃射，至今至少造成11人死亡，1名老師及8名學生死於槍手槍下，另外2名學生是在從3樓跳窗逃生後摔死。

此外至少有32人受傷，十多人送醫。

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

根據網友上傳的畫面，不少學生直接從2、3樓跳窗逃生，學生跳到一樓後拔腿狂奔，現場槍聲四起，另外也有學生爬梯子下樓逃生。也有網友上傳槍擊過後，校園建築內門窗散落、一片狼藉的畫面。

Russia school shooting in #Kazan: there was an explosion inside School No.175 as well as the shooting. This video via @bazabazon shows a corridor in the aftermath pic.twitter.com/XABB5BI1bm — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) May 11, 2021

消息指出，爆炸是在槍手開始掃射後發生。

報導指出，警方已經逮捕一名17歲嫌犯，並且殺害另一名19歲槍手。

俄羅斯中部城市喀山（Kazan）11日傳出當地第175高中發生爆炸、槍手掃射事件，造成包含孩童在內11人死亡。圖為大量救護車等在學校外圍的畫面。（圖／美聯社）

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，槍手從大門進入校園，爆炸後，槍手一間教室接著一間教室地進去掃射，學生驚慌逃出建築，受傷流血的學生在建築外的地上接受治療。

有報導指槍手是該校校友，4年前畢業。

喀山是俄羅斯境內自治的韃靼斯坦共和國首府，韃靼斯坦共和國總統明尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov），形容槍手是恐怖分子，並且證實死者包含4名男孩、4名女孩。

一名學生描述，當時正在3樓上歷史課，接著校長透過廣播大叫，老師趕緊將教室反鎖，5秒鐘後就聽到爆炸聲，似乎是從1樓或2樓傳來，接著就聽到槍聲及敲門聲，似乎有人想要闖進教室。過了一段時間才聽到鎮暴警察要求開門。

(中時新聞網)