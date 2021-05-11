ELEVEN體育家族本週中職有樂天桃猿以及味全龍主場賽事，其中今晚6點30分龍猿大戰，火球男徐若熙交手翁瑋均，徐若熙尋求生涯首勝，樂天桃猿則派出翁瑋均要為三連敗止血，該場賽事將與電子商務平台蝦皮跨界合作，《ELEVEN蝦皮購》節目晚間６點將在蝦皮購物APP直播。

今日龍猿戰將與電子商務平台蝦皮跨界合作，《ELEVEN蝦皮購》節目晚間６點將在蝦皮購物APP直播，預測賽果即可以參加抽獎，將整箱的水蠻牛帶回家，還可以用超殺優惠選購商品，未來每個月11日觀眾將可透過蝦皮購物APP來欣賞ELEVEN體育家族嚴選的賽事直播，並在比賽過程跟來賓互動，並在蝦皮商城的【ELEVEN體育家族官方賣場】選購獨家特惠商品。

北海道日本火腿鬥士隊今天(11日)下午4點45分起，東京巨蛋主場迎戰歐力士猛牛，目前火腿隊跟歐力士僅有一場勝差，本季對戰有3勝1敗2和的優勢，系列賽如果拿下勝利就有機會超車甩開墊底，大王今天是否能延續上週好手感敬請鎖定ELEVEN體育二台，有線電視(74台)跟中華電信MOD(214台)都有轉播，還有更多精彩的賽事請鎖定ELEVEN體育家族，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族官方APP完整收看。

吳念庭上週因為隊友山川穗高回歸而壓縮到先發機會，上週末連續兩場對軟銀皆在首打席敲安，可惜沒有得分跟打點的表現，今天西武獅作客東北樂天金鷲二連戰，期待吳念庭跟宋家豪能夠上演台灣內戰。

(中時 )