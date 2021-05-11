名為「大峽谷II」（Grand Canyon II）的挪威建設支援船

分析家周一說，美軍顯然雇用了1艘神秘挪威民船，在靠近台灣，還有南海內偵察中方。

據中國大陸官媒《環球時報》11日報導，這艘名為「大峽谷II」（Grand Canyon II）的建設支援船似乎隸屬美國石油和天然氣企業「螺旋能源」（Helix Energy），並和美軍有許多關係。報導稱，北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）9日說，近幾個月來，這艘船一直在從事秘密任務。

3月初時，它從關島載運了MH-60S「海鷹」（Seahawk）直升機到日本橫須賀。而這架直升機是2020年1月25日從美國海軍第7艦隊的「藍嶺」號（USS Blue Ridge LCC-19）兩棲指揮艦上起飛，但在沖繩東方92海里的地方墜海後，於3月17日被打撈出來。

Mysterious civilian vessel undertaking hidden task?

MSV GRAND CANYON II (257038580), seemingly affliated to Helix Energy, has many connections with #US Military, spotted in #Kaohsiung, Taiwan, May 9.

Earlier in March it arrived in Yokosuka from Guam, helping lift crashed MH-60S. pic.twitter.com/oHyN0hYuKQ — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) May 9, 2021

「南海戰略態勢感知計劃」公開的追蹤數據顯示，近1個月來，「大峽谷II」一直在台灣附近和南海內作業，而這令人起疑。此外，數據也顯示，自從2020年末起，它就在台灣的台中和高雄，還有日本的長崎與橫須賀停留。而觀察人員指出，美國海軍在長崎和橫須賀都有港口。

要求匿名的軍事分析家說，追蹤數據顯示，「大峽谷II」在台灣附近停留了好一陣子，由於它曾與美軍合作，因此很可能是美軍雇用的間諜船，以從事特殊任務。

北京軍事專家魏東旭說，美國有利用民船從事軍事任務的歷史，而這艘特殊的船可以用來支援美國海軍在台灣附近從事偵察，並收集情資。他指出，「大峽谷II」可以靠蒐集附近的無線電訊號，以及在海中放置水文調查設備，來進行偵察和竊聽任務，甚至利用聲納裝置來追蹤潛艦活動。

此外，他也表示，「大峽谷II」也可能作為秘密基地，而情報人員可以利用它作為交通工具並進行祕密作戰。

另一方面，「南海戰略態勢感知計劃」先前還披露，美軍雇用私人飛機，在中國大陸進行密切偵察任務。例如，2020年3月31日時，美軍承包商特納斯克航太（Tenax Aerospace LCC）就部署了1架CL-604偵察機到空軍嘉手納基地。而它在今年3月17日返美前，先後對中方進行了超過250次近距離偵察任務。

(中時新聞網)