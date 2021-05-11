水源珍貴，但管線老舊卻成漏水問題，台中市府建設局要求台灣自來水公司積極改善，透過統一挖補制度，協助水公司加速完成老舊管線汰換工程，建設局預計今年下半年投入約9000萬元，啟動大里仁化路汰管作業，長度約7900公尺，採用新型鑄鐵管，減少管線挖損及漏水機率，提供民眾更優質的生活與道路品質。

建設局長陳大田指出，大里區仁化路一帶原埋設自來水管線屬於早期PVC材質，管徑較小、能承受的水壓較輕，常有水壓不足及管線破損漏水而緊急搶修，水公司今年提報管線汰換計畫，目前進行設計作業中。

建設局於設計階段協助並管控，要求台水公司制定分期分區施工計畫，避免道路長時間大範圍開挖，請廠商廠全力配合，縮短汰管期程。

陳大田強調，台水公司3月針對降低漏水率與建設局研議，建設局要求台水公司應做好老舊管線汰換期程控管，建立管控平台，每周舉行會議協助解決水公司所遇問題，透過相互合作解決漏水問題。

為求市民用路安全，代辦管挖工程完成後，接續就管挖範圍路段進行道路刨封，建設局運用「代辦管線統一挖補工程」，把關挖掘後的道路平整責任，提升道路舒適度，制度實施後，整合各管線單位統一施工，減少開挖次數達22％，讓台中市擁有更優良、安全與完善的道路品質。

(中時 )