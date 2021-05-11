恆大（1325）公布第一季財報，單季營收4.7億元，年增9.94％，淨利1.56億元，年成長26.89％，EPS比去年同期1.45元向上提高至1.84元。雖然4月因口罩需求趨緩，營收年減56.88％，惟國內新冠肺炎疫情社區感染威脅升高，11日股價隨防疫題材催化，強勢亮燈漲停。

恆大產線包括台灣紡結不織布機3套、SMMS複合不織布機1套、熔噴不織布機5套、高效濾材（HEPA）設備4套及口罩機31套（日產200-300萬片）；大陸則有紡結不織布機及SMS複合不織布機各1套。

恆大去年因口罩防疫需求助威，獲利翻倍躍進，達19.75億元，EPS 23.16元，配發現金股息12元。為擴大營運利基，恆大積極開發口罩外銷市場，歐美地區認證中，並以現有高階過濾材之熔噴不織布及高效濾材（HEPA）設備，研發具高階過濾材用熔噴不織布及貼合布等，推展空氣清淨濾材相關應用新品，進一步活絡出貨動能。

恆大指出，今年營運採多元化產品開發策略，醫療口罩除取得歐盟CE認證，美國也取得短期QKR認證，積極開發國外市場。另，規劃投資生產N95口罩，並陸續購置高階過濾材機器設備，將生產推廣「HEPA」等級的高端過濾材料，新產品為空氣清淨相關濾材應用，因屬高階產品，毛利較佳，以期強化長期營運利基。

(工商 )