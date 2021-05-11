新一代設計展原定5月14日至5月17日於台北南港展覽館2館舉辦，因近日COVID-19疫情升溫，依據中央流行疫情指揮中心及台北市政府提升防疫等級之指示「停辦室內100人以上、室外500人以上集會活動」，故停止辦理實體展覽，改以線上展覽方式辦理，並預計於5月14日上線開展。為保障參展學生及民眾權益，將全額退還學校預繳之保證金及水電費用，已預購門票之民眾，亦可憑購買憑證全額退費。

「新一代設計展」為全球規模最大之設計人才與創意展覽之交流平台，由經濟部及教育部共同指導，經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，自71年創辦迄今已經歷40年，是台灣設計界學子展現學習成果的重要舞台，也是企業發掘優秀設計人才、促進產學交流的平台。今年度共有66校、144系，近4千件作品報名參展，惟受COVID-19疫情升溫的影響，改以線上展覽方式呈現。如學生有意願參與線上展出。

每年搭配「新一代設計展」舉辦的「金點新秀設計獎」，對獲獎學生就業及深造均有加分效果，今年度決審會議，原定於5月14日於新一代設計展現場舉行，因應實體展覽停辦，決審將全面改為線上評選，參賽細節將於近日公告於「金點設計獎」官網。

因疫情持續升溫，為保障參展師生、觀展民眾及工作人員之健康安全，2021新一代設計展已停辦實體展覽，造成不便敬請參展師生體諒。

(工商 )