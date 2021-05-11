新北市長侯友宜稍早宣布新北防疫升級，除了足跡風險區域的新莊、蘆洲、五股等各級學校校園，6月8日前全面暫停對外開放，體育處所管轄的16處運動中心及7處運動聚點人數減半，非運動時必須戴口罩，兒童遊戲室及棋藝閱覽室暫停使用。

新北市教育局指出，為降低學生及教職員工群聚感染之風險，6月8日前全市各校校外教學、畢業旅行活動延後辦理，校際交流活動（含跨校性共辦課程或活動）則一律暫停。

另外新北市運動中心及運動聚點，游泳池、健身房人數減半，兒童遊戲室及棋藝閱覽室暫停使用，於使用運動器材時間隔使用，於團體課程時維持社交距離，並要求於非運動時配戴口罩，量體溫，實聯制及消毒作業。

針對本周末登場的國中會考，教育局表示，日前已要求國中教育會考新北考區29所考場學校完成模擬演練，並一律執行落實體溫量測、全程戴口罩、除特殊申請外家長不陪考、提供午餐隔板、設置備用試場、門口禁發傳單等措施，並請環保局全力支援環境消毒作業，以保護考生健康安全。

(中時 )