台灣新冠疫情升溫，今（11）日中午兩縣市都傳出有確診者，其中一名案例傳出無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關，感染源頭仍不明，社區感染恐升級。台北市議員羅智強也取消預定的演講，但看到蔡英文總統卻在臉書上號召大家公投時投出反對票，讓他忍不這想連問蔡英文3次「你有事嗎？」他更直批，蔡英文滿腦子「反公投」，這位總統真的很有事。
羅智強在臉書上表示，今天下午他原訂進行第31場大學演講，預定聽眾300位，但因疫情升級，他立即和主辦單位溝通取消。不過，他卻發現，在同意時間蔡英文臉書卻忙著號召大家反對公投，「我想問蔡英文三聲，妳有事嗎？妳有事嗎？妳有事嗎？」
羅智強質疑蔡英文，身為國家元首，當台灣疫情出現破口，不好好關心疫情，滿腦子只在乎「反公投」，這位總統真的很有事。同時，他又翻出過去的舊帳砲轟民進黨，2011年他當馬英九臉書小編，因為馬英九臉書談及選舉，民進黨因此告羅智強貪污，那現在蔡英文「總統」臉書發文反公投，偉大的民進黨，這算不算貪污？
網友們也留言回應，「戴著口罩非投不可」、「四個都同意，讓英文超無力」、「真的很有事。搞到台灣變成世界上最危險的國家」、「自稱最民主的國家竟然在反公投」。
(中時新聞網)
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