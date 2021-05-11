【旅奇傳媒/編輯部整理】每年農曆五月五號，是慶祝端午節的日子，亞洲地區的國家受到中華文化的傳播影響，不少國家都有慶端午的活動，依據所屬地域的歷史變遷或是文化的差異，衍生自己的端午節活動。

【台灣】

在台灣，端午節屬於法定休假日，古早傳統的家庭會在這天舉行祭祀，祭拜祖先或是地基主，以及在家門前掛榕枝、艾草、香茅，這些植物在台灣的民間信仰中，都能用來驅邪；加入雄黃、熏草、艾葉等香料製作、各種討喜形狀的香包，讓小孩們配戴出門。當然少不了經典的划龍舟活動，電視台也會轉播區域性的龍舟競賽，以及在正中午的時候立蛋，當天的午餐或晚餐準備粽子，其中粽子更有南北不同的煮法區別。

圖：旅奇週刊／來源

【中國大陸】

由於端午節的起源於大陸南方江蘇浙江一帶，因此南方慶祝端午的氣氛要比北方更濃厚，各地會舉辦龍舟比賽以及吃粽子、門口懸掛艾草菖蒲，有些家庭會給小孩手腕纏繞五彩絲線、象徵祝福，帶起來繽紛，相當討喜！

【新加坡】

端午節的傳統美食，傳到新加坡後出現了豐富變化，像是娘惹粽，就是新加坡特有的端午美食；將芫荽粉搭配醬油、精心醃製瘦肉，再配以冬瓜條混著烹炒、並用各種香料和蝦米炒香，放入糯米中，最後再用斑蘭葉包著餡料，混著獨特清香，更特別的是會將糯米在包裹前使用蝶豆花染成藍色唷！

【越南】

在端午節這天，越南的人們會食用黃薑飯，有著避邪祝福的象徵意義；在粽子方面，越南會用芭蕉葉將粽子包成方形或圓形，選用蝦、瘦肉、鴨蛋黃、紅豆做餡料，也會另做甜粽，將糯米粉捏成粉團，把椰絲、紅豆或綠豆餡塞入粉團做成的菱形粽，蒸熟之後沾上蜜汁或砂糖吃，成為端午節必吃的節慶甜點。

【韓國】

韓國的端午節這天會祭祀祖先，並且進行各種傳統技藝活動，男人摔跤，女人用菖浦葉洗頭、盪秋千，食用艾草做的、形狀像車輪的艾草糕，因此，韓國又將端午節稱為車輪節。其中一特色是會於江陵地區舉辦江陵端午祭，眾多特有民俗活動，像是巫祭、官奴假面戲、農樂競賽、鶴山奧道戴歌謠，保留了大量的韓國本地原始信仰，吸引全民熱鬧參與。

【日本】

有別於農曆五月五過端午，日本的端午節定在國曆五月五號，同時也是日本國家法定假日兒童節，更是男孩慶祝的傳統節日；家家戶戶吃粽子、柏餅、喝菖蒲酒。在日語中「菖蒲」與「尚武」彼此諧音，希望男孩們茁壯健康成長、未來事業有成，人們會在家門口豎起鯉魚旗、擺上武士偶像、盔甲和戰帽，象徵望子成龍，門前飄揚的鯉魚旗們，格外有過節氣氛。

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(中時新聞網)