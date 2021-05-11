因新冠肺炎疫情近日越來越嚴重，中央流行疫情指揮中心今(11日)宣布將疫情警戒升級到第二級，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，許多原訂一個月內舉行的藝文活動也在今天紛紛宣告喊卡。藝人郎祖筠稍早則在臉書吐苦水，直言：「防疫是很重要，但繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉，都不要做了。」

今中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，因國內出現6名不明感染源的確診個案，宣布台灣進入社區感染階段，即日起提升到第二級警戒，民眾出入人多擁擠場合必須全程配戴口罩，所有集會活動都須採「實聯制」，並落實體溫量測、人流管理等，室外500人以上，室內100人以上集會活動也建議全面停辦。

郎祖筠發文。（圖／翻攝自郎祖筠臉書）

此消息一出，稍早許富凱月底於小巨蛋的演唱會宣布延期，月中由范怡文、林芯儀、劉品言聯合舉行的「似曾相識Somewhere In Time 西洋歌曲演唱會」也延期，王心凌高雄演唱會確定延到7月，而由春河劇團推出的《救救歡喜鴛鴦樓》本預計從5月底起在國家戲劇院、新竹縣政府文化局演藝廳、衛武營國家藝術文化中心戲劇院有5場演出，恐將也被影響。

對此，身為團長暨藝術總監的郎祖筠稍早忍不住在臉書分享經營劇團這一年多來的辛酸血淚，寫下：「防疫是很重要，但繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉，都不要做了，努力掙扎、吃苦耐勞個屁」，有網友說：「官員的失職，錯誤的決策，竟然是全民承擔，這就是民主，人權，那官員的責任呢？」郎祖筠回應了哭泣的符號，另有網友安慰說：「留票繼續支持國內外好劇」、「郎姐加油」、「沒人願意這樣，但病毒從不會放過你。這應不是什麼打擊，而是這狀況下不得不的措施」、「支持藝文活動，暫時不退票，等候場地與時間協調，持原票券進場看表演。(大家都要加油)」，郎祖筠感動回：「您是明理人，謝謝支持」。

(中時新聞網)