雄偉的斷崖背景與開闊大海，汽車奔馳其中格外有氣勢。 圖：平戶觀光協會/提供

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】匯聚異國色彩的長崎縣「平戶市」擁有發展多元的獨特文化與豐饒自然美景，在市區觀光推薦可騎乘自行車漫遊，離開市區後則建議以自駕形式暢玩平戶的大小景點。距離平戶市區車程約半小時的「生月島」位於西北方，以水藍色的生月大橋與平戶本島相接，開車環島觀光一圈約半天就可完成，是自駕推薦首選。

▲生月大橋於1991年正式開通，全長約960公尺。 圖：平戶觀光協會/提供

越過連接平戶島及生月島的水藍色生月大橋後，就是著名的景觀公路「生月夕陽道路（生月サンセットウェイ）」，沿著西部斷崖蜿蜒，湛藍的大海及火紅的夕陽絕景就在眼前展開，也因此讓此地成為日本汽車廣告的知名拍攝場景，還曾經被刊登於日本郵政推出的年曆當中。

▲生月夕陽道路得天獨厚的景象，吸引各大汽車廣告紛紛到訪取景。 圖：平戶觀光協會/提供

沿著公路往北開，會經過長約1公里的鹽俵斷崖，高低不一的多角形柱狀岩石林立在岸邊， 壯觀且有趣的景色，入選為長崎縣新觀光百選。

▲「鹽俵斷崖」為玄界灘的海水長年來沖刷撞擊而成，讓人深感大自然鬼斧神工的威力。 圖：平戶觀光協會/提供

來到島嶼最北部則能看到雪白的「大碆鼻燈塔（大バエ灯台）」，靜靜佇立在約80公尺高的懸崖上的姿態極為優美，一旁的展望台能眺望無垠無邊的大海，夕陽西下時能拍出燈塔與人的剪影，是當地的打卡景點。

▲大碆鼻燈塔設有樓梯可輕鬆登高，360度美景一覽無遺。 圖：平戶觀光協會/提供

(中時新聞網)