益生菌與蔬果酵素是市面上常見的保健食品，兩者皆是守護消化道的小幫手，然而益生菌與酵素協助消化代謝的方式卻大有不同，讓專業醫師解答，幫助你判別日常所須保健。
益生菌與酵素，本質大不同
輔大醫院家醫科主治醫師許書華表示，酵素跟益生菌，本質上就是不一樣的。酵素是一種蛋白質結構，益生菌則是一種菌。酵素大多是用來做消化方面的輔助，把一些大的食物分子，變成小的食物分子，更容易消化；益生菌則是調整腸道整個生態，腸道中好菌與壞菌的分布，以及菌種的多寡等，都會影響免疫力與體質。
酵素輔助消化，益生菌改變菌叢
許書華醫師表示，酵素主要是消化輔助，而益生菌牽涉的層面較廣，舉凡免疫功能、調整體質、調整腸道菌叢等，除了消化代謝問題，也希望體質調整的民眾，可能更傾向選擇益生菌。而兩者的食用方式也不一樣，酵素主要是飯後吃，益生菌大多是空腹吃。
民眾可應身體機能需求選購適合的保健食品，但須注意保健食品並非藥品，只適用於日常保健，而不能治百病。民眾若有健康疑慮仍須盡早就診，讓專業醫師診斷治療。
(中時新聞網)
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