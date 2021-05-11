嘉義一名色情小吃店洪姓負責人，僱用吳女與范女擔任經理與會計，請來3名小姐坐檯，與客人大玩PK骰子脫衣遊戲，只要輸了就脫衣，然後任由客人撫摸，雖然全身脫光可以賺到數百元小費，但猥褻行徑曝光後，包括洪男與吳、范在內，下場慘兮兮， 嘉義地院對洪男判刑10月、吳女判刑8月、范女判刑7月，如折算罰金一日1千元計算，3人各慘賠逾20萬元。

據了解，這家色情小吃店的消費方式，每位小姐每2小時的坐檯費300元，包廂費2500元至2800元不等， 但只要小姐敢與客人玩脫衣骰子遊戲，另可賺取小費，遊戲規則為，如果客人贏，小姐就要脫掉衣服，任由客人撫摸，如此色情營業方式直到警方前往搜索才曝光。

3名坐檯小姐向警方坦承表示，雖然她們玩骰子遊戲輸了必須脫衣讓客人撫摸，但全身脫光可以獲得400元小費，跳脫衣舞小費則是500元。

法官審理時認為，洪男、吳女與范女3人，意圖使3名女子與他人發生猥褻行為，並由吳、范2人在客人打電話詢問消費方式時，向客人聲稱「小姐她們是會玩」、「裡面有秀、沒有算在消費裡，小姐比較敢玩，是私下給小費」等語，如此行徑已經敗壞社會善良風氣，最後依共同意圖使女子與他人為猥褻之行為，分別判洪男10月徒刑、吳女8月徒刑、范女7月徒刑，均可易科罰金，一日折算新台幣1千元。

(中時新聞網)