中華航空機組員染疫風暴未歇，國內今又新增7例本土案例，多人更是感染源不明，華航成為許多網路酸民攻擊的箭靶，交通部長王國材今指出，疫情期間華航在經濟上扮演要角，又常被交付國家任務，社會應肯定他們的貢獻，一起協助公司走過風波。

王國材表示，每次想到包機或載送防疫物資，第一個都是想到華航，而高價值的物資，例如台積電、聯電晶片要送往全世界，都是華航扮演經濟要角，貢獻是社會要肯定的，應該幫華航同仁打打氣。

王國材認為，機組員跑了全球許多地方，這次防疫有問題出現，大家應該一起協助他。清零2.0方案的精神是，華航1279名機師如果要進入社區，先經過14天居家檢疫，由於機師有飛時上限，華航會把14天居檢用在機師的休息時間，對營運衝擊較小，公司預估運能影響在2成以下。

交通部常務次長祁文中也說，諾富特重啟後，本館、二館都會作為防疫旅館，供華航機組員及外籍機師入住，但華航的需求量較高，應會再到其他地方找防疫旅館。

祁文中指出，經華航出面協調後，諾富特同意整棟飯店都作為防疫旅館，但是需要時間做改善，很多空房也要整理，預計6月下旬才會重啟。

至於諾富特飯店的清潔消毒工作誰來督導？祁文中說明，會由桃園市府的衛生單位去督導，經營團隊則要依照指南去做，華航也應要善盡業主責任。此外，行政院已指派中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助諾富特防疫管理。

(中時 )