周一美國科技股暴跌，拖累道瓊指數和標普500指數失守歷史高點、那斯達克指數重挫2.55%，以及全球市場焦點轉向通膨數據，周二歐洲股市早盤重挫，失守前一日創下的歷史高點。

泛歐STOXX 600指數目前大跌1.63%，所有類股和主要交易所全面走跌，旅遊和休閒股下挫4%，表現最為疲弱。

歐洲科技股指數重挫逾2%，並創下3月底以來新低；礦業股亦回吐周一的部分漲幅。

在科技股遭到拋售、打趴美國主要指數之後，稍早前的亞太股市表現亦相當低迷。投資人撤離蘋果、微軟等大型成長股，將美股道瓊指數和標普500指數從紀錄高點推落。蘋果、微軟周一股價均跌逾2%。

全球投資人也正密切關注著本周發布的最新通膨數據。

中國周二發布的數據顯示，其4月消費者物價指數較去年同期上漲0.9%，略低於分析師預期的年增1%。不過，其生產者物價指數大漲6.8%，超出分析師預估的年增6.5%。

在投資人越來越擔心經濟復甦和物價上漲將促使聯準會收緊貨幣政策立場之際，美國將在周三公布最新消費者通膨數據。

英國女王將於周二發表演說，該國政府將據此闡明未來幾個月準備通過的法律。

在歐洲個別市場方面，英國富時100指數重挫1.92%，德國DAX指數大跌1.81%，法國CAC 40指數跌1.74%，義大利富時MIB指數跌1.28%，西班牙IBEX 35指數跌1.26%。

(時報資訊)