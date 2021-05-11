11日，日本股市早盤大跌，利空就是美國科技類股大跌，加上日本國內新冠疫情有加溫趨勢，日經225指數收28,608.59點，大跌909.75點，跌幅3.08%，並創一個半月低點。東證股價指數收1,905.92點，下跌46.35點，跌幅2.37%。同時，日經與東證的單日跌幅，均創2月26日以來最大。

除了科技類股表現遜色外，一些成長型的景氣循環股，因市場擔心通膨會吃掉獲利，也成為拋售對象。

日本社會現正被新冠病毒，搞得是一片雞犬不寧。除了又延長緊急狀態外，社交活動一直受限的民眾，已經顯得相當無奈。日本共同社報導，有些地方政府首長，極力要求中央再實施更嚴厲的措施，以有效抑制疫情惡化。

IwaiCosmo證券認為，市場整體氛圍不佳，在現在科技股大跌同時，一些景氣循環股應該會上漲，沒想到也跟著走弱。再加上日本新冠疫情沒有緩和跡象，也讓市場找不到進場理由。

重量級科技股下跌，軟銀狂跌6.51%，東京威力科創跌5.5%，勝高也跌5.4%。

東京證交所內，約九成股票是下跌的，只有約7%上漲。

鹽野義製藥漲1.2％，因據傳可能會在2021下半年，開始供應新冠疫苗。

因公布低於市場預期差的獲利後，Panasonic跌5.8％。

味之素漲3.8%，在宣布將實施庫藏股，以及獲利超乎市場預期的好之後。

(時報資訊)