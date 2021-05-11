台灣今新增7例本土確診案例，其中6例感染源不明，讓台北市正式宣佈防疫升級，室內100人、室外500人以上活動停辦。市長柯文哲表示，疫情不知有多嚴重，現在不是怪罪任何人的時候，如果罵人血會止的話就罵，倘若不會「那罵人幹什麼？」

北市府今下午召開「防疫升級記者會」，柯文哲坦言，這次疫情比上次嚴峻得多，因此決定室內100人、室外500人的活動停辦，8大場所也將嚴格實施實名制，會請警察局通知所有酒店、舞廳，並在臨檢時嚴加檢查。

媒體問及，現在傳出不明本土感染，北市和中央過往因疫苗有所衝突，若未同步恐讓北市慢半拍，最後又變成千夫所指的對象。柯回應，疫情動向仍不明朗，此時應保持鎮定，「不希望今天晚上看到政論節目罵來罵去」。

另外，指揮中心要求逛夜市維持社交距離，柯則說，去夜市打包外帶即可，不曉得現在疫情有多嚴重，一般來說感染有7天潛伏期，華航這一波散出去有多大不曉得，在敵情不明的情況下，這幾天活動先暫停，若之後更嚴重，未來也可能會有嚴格的防疫措施。

由於新北蘆洲出現確診案例，外界關心足跡是否擴到北市，黃珊珊則說，該個案足跡若有到台北，市府都會知情，但現在還沒有相關資訊，至於職棒比賽是由北市府還是球團決定停辦，她則表示，台北市場館由台北市政府決定，會跟場館商量並要求業者配合。

媒體也問，曾有議員說內湖湖光市場有消毒，中央卻沒公佈足跡，黃回應，市府接到中央通報後會立刻消毒，但是否公布由中央決定，但地方上只要有去過，民眾其實都知情，但中央不公布「我也很痛苦」。

至於中央不公布居家檢疫名單是否為防疫破口，柯則說，現在不是檢討錯誤的時候，先把活動全數暫停，再觀察幾天看看，運氣好也許能控制，運氣不好就擴散，到時候會再採取更嚴厲的措施。也強調大家不要互相怪罪，如果罵人血會止的話就罵，不會的話「罵人幹什麼？」

(中時 )