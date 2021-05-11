繁星計畫11日放榜，竹南君毅中學多位學生獲錄取心目中理想科大。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學高職部參加今年科技院校繁星計畫，成績大放異彩，餐飲科柯婕楹、資訊科陳義鈞、資料科孫翊軒等3位同學分別錄取高餐大、高雄科大、台中科大等國立科技大學，另有多位同學順利錄取心目中理想校系，學校師生為之慶賀不已。

原就讀竹南國中的柯婕楹，國三參加君毅中學技藝學程，決定就讀餐飲科，這次錄取她個人第一志願國立高雄餐旅大學，讓自己得到極大的肯定。

柯婕楹在三年中的學業成績都保持第一，並順利考取了1張飲料調製乙級技術士證照和6張丙級證照，在準備過程中遇到很多挫折，也曾一度想要放棄，但在老師和同學們的支持與鼓勵下，最後順利取得這些證照，並如願錄取第一志願國立高雄餐旅大學，讓師生替她高興。

這次錄取國立高雄科大的陳義鈞，在國中畢業時，就選擇以機器人課程知名的資訊科就讀，希望進高職後，爭取繁星資格。三年來他用心努力，成功考取電腦硬體裝修乙級技術士和網路架設丙級等證照，最後也如願取得繁星資格，錄取心目中理想的學校。

錄取國立台中科大的孫翊軒就讀資料處理科，不但考取電腦軟體應用及會計事務雙乙級技術士證照和其他大大小小的證照共17張，也在老師的鼓勵下參加資訊月比賽，得到全國第四名及個人中區優勝的佳績，這次再獲錄取台中科大，更是對他個人的肯定。

(中時 )