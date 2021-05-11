據統計，今年1月至4月為止，「洗工」（跨業轉換）人數達1198人，為去年全年逾3倍之多，勞動部近日將召開會議討論此事，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，部份移工用怠工、不友善等方式迫使雇主同意轉換，擬修正期中轉換的移工以同類型優先，希望為了扼止因薪資待遇就轉換至其他類別的看護工。

據統計，跨業轉換的1198年中，其中有534人為菲律賓、353為印尼籍、130人為越南籍、6人為泰國籍。

許銘春表示，移工原本入國時就預期至少3年內要擔任看護工作，而法律原本就是禁止，僅有例外同意，目前希望朝向優先同類型轉換，但也不是全然禁止轉換，預計13日開會討論此事，也將釐清移工是否可以拒絕推介等行為。

據悉，勞動部擬朝向修正「外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」，將在其中設立優先期，其中僅能媒合至優先的同類型雇主，轉換要僱主同意。

勞動部官員提及，此次開會除了討論轉換準則外，也邀請地方政府如何就部分移工用怠工等方式，迫使雇主同意轉換，如果查證屬實可以廢聘，並限令其出國。

(中時 )