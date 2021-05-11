監委王美玉報告調查報告內容。（陳怡誠攝）

監委王美玉（中）、王幼玲（右）、紀惠容（左）今天下午舉行記者會，針對勞動部對於境內聘僱外籍漁工的審查及管理機制失靈，糾正勞動部。（陳怡誠攝）

宜蘭縣從事外籍漁工仲介的黃建橙，涉嫌將所申請的外籍漁工謊報為逃避，在轉入黑市人力市場，去年遭宜蘭地檢署依違反人口販運防制法羈押獲准。監委王美玉、王幼玲、紀惠容調查發現，此案凸顯勞動部對於境內聘僱外籍漁工的審查及管理制度失靈，事後也未能積極補救漏洞，糾正勞動部。

王美玉表示，黃建橙非法仲介境內漁工，竟可輕易透過靠行的仲介機構，為他製造不實的切結書及本國船員名冊，讓他成為24艘漁船的船員，並以船東名義向勞動部申請招募外籍漁工，未料，勞動部竟然沒有發現且核准。

王美玉說，經黃男引進的合法外籍漁工，被非法安排到自其他漁船工作，甚至遭黃男通報為失聯，或趁著船東招募境外漁工時，訛報需求人力，之後再將失聯及虛增入境的外籍漁工，轉換到其他雇主遭勞動剝削，或轉入其他漁船作業從中牟取就業安定費、仲介服務費、健保費等。

王美玉指出，本案凸顯勞動部現行審查及管理機制失靈，事後不僅未積極清查並通盤檢討現行管理與通報制度的缺漏，導致看不到仲介把漁工轉入黑市的事實，且地方政府針對疑似人口販運被害漁工的申訴，竟以勞資爭議處理，勞動部也未能確實檢討。

王幼玲表示，境內和境外漁工的仲介存在結構性問題，由於境外漁工的引進方式和境內漁工投保率不足，讓仲介上下其手、五鬼搬運變成人口販運的溫床，產生幽靈外籍漁工，政府必須正視此問題。王美玉也說，台灣最值得驕傲的台灣價值，必須由政府、民眾與業者有共識來解決此問題。

紀惠容說，監察院近來針對外籍漁工提出3份調查報告，將移送人權會做專案性調查，由主委陳菊擔任召集人，希望協助部會擬定政策、補足法令，對雇主與仲介進行漁工人權教育。

(中時 )