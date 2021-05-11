台電11日舉辦2021年環境月起跑發表會，回顧2020年環保成績單，火力發電機組空污排放強度較2016年大降62%，提前達成2025年減少6成的目標。

台電表示，用電隨經濟發展持續增長，去年全國發電量(2389億度)較2016年多出130億度，但在全面空污防制改善努力下，空污排放總量仍大減近6萬噸，其中光是台中電廠，即比2014年減少逾2萬噸排放、減排幅度近60%，用煤量更已驟減超過600萬噸，創歷史新低，台電宣示將持續配合「減煤、增氣、展綠、非核」能源轉型政策，兼顧穩定供電及環境保護。

台電11日舉行環境月發表會，今年以《電˙循環共生》為主題，針對「因應氣候變遷」、「聚焦循環創新」及「營造生態共融」三大面向回顧台電2020年環保成績單，會中由台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利與環保署副署長沈志修、台灣永續能源基金會董事長簡又新等各界貴賓共同響應見證。

台電指出，近年致力能源及組織轉型，深耕友善環境等永續議題，除持續推動電廠空污減排、導入生態共融，更推動電力業退役材料再生、循環再利用的創新研發；環境月已成台電年度盛事，希望藉此機會向社會大眾傳遞台電努力成為全方位綠色企業的決心。

台電董事長楊偉甫說，回首2020年全球因為新冠疫情打亂既定秩序，然在政府、防疫人員全國努力下，間接促進台商回流、供應鏈在地化等經濟轉型，使得去年全台用電量不減反增，台電在穩定供電、社會經濟發展等面向確實積極扮演啟動台灣之力的關鍵角色。

台電說明，在今年環境月主題的「聚焦循環創新」面向上，持續推動循環經濟，除有上月甫參加臺灣文博會大受歡迎的台電文創，也與成大創意基地(C-Hub)產學合作，運用台電退役材料打造出循環永續的居家產品，將於5月13日至30日於新光三越台北信義新天地A9館9樓舉辦循環經濟《迴家》特展，現場將有用退役電表做成的藍芽音響燈箱，或用電力保險絲座製成的座椅等。而在「營造生態共融」面向上，台電目前已完成建置生態場域推動序位評選指標系統，預計今年底在雲林台西陸域風力發電案場完成第一個生態融合計畫。

台電表示，為展現環境友善決心，今年度環境月積極串聯全台8處電廠、區營業處等單位，以現場單位長期致力友善環境之成果作為亮點，辦理相關環境教育、生態體驗導覽等活動，如林口電廠百合生態環境教育活動、大甲溪電廠蜜源植栽引蝶現蹤電力環境體驗、台中電廠綠電廠生態共融-螢火蟲復育成果發表、卓蘭電廠卓電森活生態共融活動、核後端處之蘭嶼特有種蘭花復育回娘家，以及雲林、嘉義區營業處退役材料木棧板循環經濟手作體驗等。

(工商 )