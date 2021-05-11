嬰童用品東凌-KY（2924）11日公告處分大陸子公司昆山旭凌嬰童全數股權，讓給大陸內資企業昆山滬蘇新城資產投資公司，成交額達3,630萬人民幣。

東凌-KY近年來持續虧損，去年童裝棉品貢獻67.99％、嬰童用品占31.87％、餐飲占0.14％，全年營收3.66億元，較前一年大幅腰斬，稅後淨損1.24億，每股虧損3.79元；今年第一季虧損相對收斂，每股虧0.65元，此次處分大陸子公司或對財務運務相對助益。

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(工商 )

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