東凌-KY處分大陸昆山子公司 交易額3,630萬人民幣 16:232021/05/11 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嬰童用品東凌-KY（2924）11日公告處分大陸子公司昆山旭凌嬰童全數股權，讓給大陸內資企業昆山滬蘇新城資產投資公司，成交額達3,630萬人民幣。 東凌-KY近年來持續虧損，去年童裝棉品貢獻67.99％、嬰童用品占31.87％、餐飲占0.14％，全年營收3.66億元，較前一年大幅腰斬，稅後淨損1.24億，每股虧損3.79元；今年第一季虧損相對收斂，每股虧0.65元，此次處分大陸子公司或對財務運務相對助益。 外資4月猛增中國國債517億人民幣 大商機 數位人民幣開通支付寶 (工商 ) #東凌-KY #處分大陸 #嬰童 #昆山 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 作業幫、猿輔導挨最高罰款 BAT中槍 04:102021/05/11 全球財經 鐵礦砂、焦煤、鋼筋、熱捲昨一片漲停、創新高 黑色系瘋漲 交易所出手降溫 04:102021/05/11 全球財經 《集中市場》外資賣超423億元 台股失三關 15:072021/05/11 財經 復星擬與BioNTech合資 在大陸生產疫苗 04:102021/05/11 產業財經 產業規模將超過3兆人幣 超高清影音應用待爆發 13:282021/05/11 兩岸 支付寶 加入數位人民幣試點 04:102021/05/11 全球財經 體驗一日外賣 官員大呼錢難賺 04:102021/05/11 焦點新聞 綠能公司前總經理涉內線交易 判賠股民損失 13:382021/05/11 社會 盲盒退燒 泡泡瑪特市值蒸發700億港元 04:102021/05/11 話題觀察 《類股》寶鋼燒旺中鋼盤價連12漲熱火 鋼鐵人捍價 10:182021/05/11 財經 工商社論》白宮設置「製造長」與台商的美國機會 04:102021/05/11 財經要聞 財經熱門新聞 台股恐慌性下跌 國安基金信心喊話 - 財經 疫情引爆台股恐慌性殺盤 網驚：想起去年3月的慘況 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 技嘉嘲諷中國製造風波延燒 產品遭多平台下架 - 財經 - 工商 唱旺台積電卻出貨近9萬張 專家解析外資為何落跑？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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