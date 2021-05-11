現代人愈來愈注重養生，許多民眾都有吃保健食品顧身體的習慣，然而市售有些保健食品常有誇大功效的嫌疑，就讓專業醫生為你解惑近年很夯的益生菌，究竟能為人體帶來哪些好處。

現代人常補充保健食品調整生理機能。(示意圖／包圖網)

益生菌維持消化機能

中心醫院主治醫師陳榮堅表示，我們腸道裡面有所謂的好菌跟壞菌，一般好的菌可以增強身體免疫力，甚至有人說腸道佔我們身體免疫細胞的百分之八十，所以一旦益生菌將腸道菌相變得比較好的時候，免疫力、抵抗力包括代謝、消化能力會比較好。現在益生菌的好處較沒有爭議的，就是對於消化的部分。

益生菌並不能治百病

陳榮堅醫師表示，目前益生菌確認有幫助，而科學證據也證實的就是功能性胃腸道障礙，以及過敏的部分，但益生菌只是輔助，最重要的根源是飲食與運動。然而，關於益生菌的好處，坊間還有許多說法尚未得到科學證明，像是對睡眠、憂鬱、減肥的幫助，這些都還在研究中，目前並沒有定論。

陳榮堅醫師表示益生菌對睡眠、憂鬱、減肥幫助尚未有科學證明。(圖/邱暐琪攝影)

專業人士建議，民眾可選購適合自己的保健食品作輔助保健、維持身體機能，但不能過分依賴保健食品的功效，而忽略了均衡飲食與有氧運動才是維護健康的根源。

(中時新聞網)