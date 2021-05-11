桃園市啟英高中應用日文科學生濮家逸、王維民、黃宥蓉，耗時4個月開發出「天竺鼠學日文」App，成員自行設計主視覺、配音並研究學習程式設計，作品參加今年度全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，勇奪外語群創意組全國第二名佳績。

王維民高三已取得日語檢定N1證照，而N1證照是大學日文系學生畢業標準門檻。他說，作品發想來自日語中的擬聲擬態語，等同於中文中的狀聲詞，因為中、日文發音系統差異，讓非母語國家的日文學習者感到相當困擾，常因無法理解讓學習成效低落，研發出的日文APP程式就是想彌補其中的不足。

濮家逸、黃宥蓉也說，日語中的擬聲擬態語在日劇、動畫中很常出現，但在教科書上幾乎都沒有教，由於日語跟中文對聲音的形容詞不同，學習者很難抓到擬聲擬態詞的正確使用時機，研發出的APP以日檢教科書題目為基底，設計出天竺鼠主視覺並搭配組員配音，學習者能看圖像搭配語音很快就能理解，還可以提升日語造句能力。

校長彭昭勳則說，學生認真學習不僅擁有良好語文能力，更兼顧創意發展與設計能力，尤其在外語群優質師資協助下，每年都有9成學生在高中畢業前可取得日文N1或N2證照。

(中時 )