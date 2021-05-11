因應疫情升級，教育部今天表示，校園裡室內100人、室外500人以上的活動全部停辦；若學校近日要辦畢業旅行，也需要符合防疫規範；至於畢業典禮，多數學校是在6月中旬以後舉行，會等到6月8日的疫情狀況再來決定如何處理。

由於宜蘭已產生不明感染源的群聚感染，因此疫情中心緊急提升防疫層級，觀察到6月8日狀況若緩和下來，才算解除危機。

教育部秘廖興國表示，在疫情之下，各校若要舉辦畢業旅行，都要提出防疫措施。現在疫情升級，許多學校畢業旅行若近日仍要舉行，要符合室內100人、室外500人以下的規範。學校若跟旅行社有履約與否的爭議，教育部會協助處理。

至於校園是否仍要開放，廖興國表示，4月27日已發函各大學，要求確實做好校園防疫措施，落實課堂點名，大型活動也要執行實名制；至於中小學校園，由地方政府決定要不要開放讓一般民眾入內。

6月是畢業的季節，各校可以辦畢業典禮嗎？廖興國說，許多學校的畢業典禮都在6月中旬以後舉行，而這波疫情要觀察到6月8日，到時再來決定學校畢業典禮要怎麼舉行。

台大則表示，將停辦室內100人以上，室外500人以上之集會活動；除上課與校隊訓練外，綜合體育館、體育館（舊館）及戶外游泳池暫停開放，會員權益以展延使用期限或退費方式處理。

台大指出，修課達100人以上之課程，將改為線上教學。修課人數未達100人，但無法維持室內1.5公尺社交距離者建議改為線上教學；進行實體課程者，務必全程全員配戴口罩。

台大畢典的規模與方式還在研議中，基本上會遵循疫情相關規範，朝規模與人數減少的方向進行。待正式決定之後，會對外公布。

龍華科大校長葛自祥表示，從華航群聚感染事件後，學校的防疫就升級，對於6月中旬的畢業典禮要怎麼舉行，目前傾向採取保守作法，取消全校性的畢典，改為各系自行小規模舉辦。

(中時 )