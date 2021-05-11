國內疫情再起，確診人數與隔離人數每日遽增。在防疫隔離的同時，民眾心理健康更須妥善照護。

輔大醫院劉志光副院長表示，因疫情隔離週期較長，民眾長期待在一個空間無法離開，很容易因壓力問題產生憂鬱、焦慮等症狀，心理健康大受影響。除了醫護人員提供的心理諮詢，親友透過網路通訊的陪伴才是最大的慰藉。

由於親友也有自己的作息，就算是透過手機也無法隨時陪伴隔離民眾聊天，隔離民眾可透過網路影片、簡單運動來轉移注意力。此外，許多在醫院與長照機構住院的病友，如果沒有親友來探視、關懷交流，也很容易產生心情的波動。日前中央流行疫情指揮中心宣布5月4日至17日，北北桃地區醫院及長照機構停止探視，引起部份長照中心住民產生憂鬱、焦慮現象，這樣的情緒在集中居住的環境下，容易產生「一家憂家家愁」的擴散作用，也造成照護人員工作上疲於命的負擔。

中央流行疫情指揮中心日前發布探病禁令。(圖/中央流行疫情指揮中心)

養護中心張姓住民的家屬表示，若自己兩天沒來探望失智的母親，母親便會情緒不安，鬧著要回家，增加醫護人員很多困擾。這次禁令恰逢母親節，讓養護中心住民的情緒更加不穩，好在有些院方醫護人員會使用手機的視訊功能，安撫住民情緒，才不至於造成更嚴重的恐慌。

長照中心住民更須家屬陪伴。(示意圖／包圖網)

防疫之際，更須對親友傳達更多關心，在網路通訊發達的時代，透過網路串連異地的家人，適時地表達愛，一起度過最艱難的時刻。

(中時新聞網)