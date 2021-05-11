重度地中海貧血患者也能像一般人正常的生活。台中市37歲王姓男子，嬰兒時期就被診斷出患有重度乙型地中海貧血，之後因脾臟腫大接受切除手術，並接受排鐵劑治療，近年來聽從醫囑、定期追蹤治療，終於不再苦於病魔的折磨，生活與正常人無異。

亞洲大學附屬醫院兒科部顧問醫師彭慶添指出，王男在8個月大時即被診斷出罹患重度乙型地中海貧血，每2、3周得輸血治療及使用排鐵劑，也因為慢性貧血，他在青少年時期就出現脾臟腫大，14歲時接受切除手術，再加上持續使用排鐵劑、每3個月得抽血追蹤鐵蛋白，且每年都要到醫院接受腹部、心臟等超音波檢查。

彭慶添表示，地中海貧血屬於隱性先天性遺傳疾病，因患者先天紅血球結構異常、容易破裂，導致其攜氧功能不足，中重度患者通常必須接受輸血治療。一般來說，嬰兒在3到6個月大時，正值胎兒血色素轉換為成人血色素的重要過程，若發現嬰幼兒經常臉色蒼白，就得小心是否為此疾病。

彭慶添說，地中海貧血分為輕度、中度及重度，輕度患者通常不需要特別治療，但中重度者可能引發貧血、黃疸、肝脾臟腫大或骨骼變形、發育遲緩等問題，必須要一輩子定期輸血及接受排鐵劑。慶幸的是，隨著精準現代醫療的進步，此類患者只要能配合醫師治療，也能擁有良好的生活品質。

彭慶添也建議，若患者接受輸血、排鐵劑治療，應適當補充葉酸與維生素，並避免攝取肝臟纇、牛肉與波菜等高鐵質食物。

(中時 )