彰化保麗龍工廠傳火警，濃煙直竄天際。（圖／吳建輝攝）

彰化保麗龍工廠傳火警，濃煙直竄天際。（圖／吳建輝攝）

彰化保麗龍工廠傳火警，濃煙直竄天際。（圖／吳建輝攝）

彰化保麗龍工廠傳火警，濃煙直竄天際。（圖／吳建輝攝）

彰化保麗龍工廠傳火警，濃煙直竄天際。（圖／吳建輝攝）

彰化縣大村鄉一處保麗龍工廠，今天下午不明原因自燃，引發大火，工廠所有同仁即時逃出沒有傳出人員傷亡，但該工廠門口擺放一顆大型將近一噸的瓦斯槽，現場情況緊張，消防人員不斷進出，灑水降溫深怕引發爆炸。

這起事故發生在今天下午３點半左右，工廠內存放大量保麗龍製品，廠房悶燒嚴重變形，且不時傳出爆炸聲響，大火伴隨大量黑煙直竄天際，鄰近鄉鎮也都能看見黑煙，由於圍觀民眾太多，消防員不斷勸離民眾，擔心引發其他事故。

彰化縣消防局指出，抵達現場時整個工廠已經全面燃燒，而工廠內部除了存放保麗龍外，還設有天然氣管線，因此不敢貿然進入搶救，另外工廠門口還有2個重達1噸的天然氣儲存槽，因此先針對儲存槽進行灑水降溫動作，以免發生爆炸。

消防局說，由於火勢過猛，一共調派附近6個分隊前來搶救，該工廠火勢一度蔓延到隔壁廠房，但經過搶救已經將隔壁工廠做好防護，不會有在延燒情形，這起事故所幸沒有造成人員傷亡，而詳細的起火原因，仍有待後續調查釐清。

彰化縣環保局表示，下午接獲環保局通報後，隨即派員趕赴現場，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，後依《空污法》第32條處10萬至500萬元罰鍰；也提醒民眾，依據現場風勢為西南西風，主要受影響範圍為大村鄉區域，呼籲民眾景閉門窗，並加強個人防護，配戴口罩以維護個人健康。

彰化保麗龍工廠傳火警，濃煙直竄天際。（圖／吳建輝攝）

彰化保麗龍工廠全面燃燒 連傳巨大爆炸聲濃煙竄天際

(中時新聞網)