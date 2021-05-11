桃園大溪瑞祥國小學童做苦茶油料理將辦成果展。(呂筱蟬攝)

桃園市大溪區瑞祥國小位在瑞源里，當地盛產苦茶油，校方以此為特色課程，教師團隊長期帶領學生赴餐廳拜師學藝，學童學習製作苦茶油相關料理舉辦美食嘉年華，也常在校內烘焙教室自主練習，不僅學生培養料理基礎也藉此發展在地產業，深受家長及社區好評。

瑞祥國小今年規畫「油你真好」小主廚課程，聘請藍帶主廚丁偉鴻指導學生以苦茶油製作特色料理，老師們也帶著學生到在地餐廳「C House溪房子手作」拜師學廚藝，學生們穿戴頭巾、圍裙，從認識食材、洗菜、切菜，到烹煮、擺盤、整理善後，學習料理職人態度，校方更利用情境結合英文教學，透過「視、聽、嗅、味、觸」五感體驗分享美食感受。

丁偉鴻11日前進校園，帶領高年級學童製作苦茶油義式脆餅及青醬，為即將舉辦的親職教育日小主廚課程成果展做準備。五年級李琬萱說，切每樣食材使用的刀法不一樣，看起來很恐怖更能覺得家人煮飯的辛苦。

瑞祥國小校長魏瑞汶表示，學校將於15日舉辦親職教育活動，設計「小主廚課程成果展」事前由藝文老師指導學生製作邀請卡，請家人一同見證學習成果，孩子們屆時將這些苦茶油佳餚獻給家長，表達感恩之意。

(中時 )