伴隨營運動能復甦至疫情水準，麗豐-KY（4137）首季營收11.08億元，年增69.14％，毛利率84.27％、營業利益率自去年同期20.07％提升至35.29％，淨利3.11億元，年成長222.13％，EPS3.91元。

麗豐-KY董事長陳碧華表示，目前占集團整體營收逾九成的主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」四月底全球已逾4,900家，今年營運可望先蹲後跳，蓄勢推進。此外，考量營運回歸及資金充足，且維護股東及投資人權益，決定將15億元以上之籌資案撤件，股本不被稀釋。

麗豐-KY營運動能持穩回升，首季營業利益3.91億元、年增197.38％。未來將更加致力於加強輔導加盟店的營運成效，追求各店家營運基礎質量同步提升，並持續展店期望早日跨越五千整數大關。

麗豐-KY指出，在業務發展穩固、財務結構健全、資金充足的情況下，去年底已核備包括預計現金增資3,000張及發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債10億元，原計可產生15億元以上資金流入的籌資案將予撤件，改以自有資金來償還銀行負債。

(工商 )