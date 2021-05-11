蔡政府宣示終結農地違建工廠亂象，2019年立院通過修正「工輔法」，但高市議員林于凱11日質詢時指出，高雄違建農地工廠仍多，全台十大違章工廠群聚地點，大寮全台第1、仁武第5。對此，經發局回應，將輔導2016年前農地工廠合法化，並盤查今年新增情形。

雖然「工輔法」通過滿1周年，明訂輔導2016年5月19日前未登記農地工廠申請納管、改善及取得「特定工廠登記」。林于凱表示，據調查高雄違章工廠筆數1萬5973筆，新增違章工廠141筆，但市府稽查人力卻僅1人，違章建築拆除業務費僅149萬。

林于凱提到，2016年5月20日之後仍持續新建的農地工廠，省下不少成本，省下來的錢還可蓋更多廠房，造成企業規模快速擴張，形成不正當競爭，此舉對合法業者不公。

林于凱舉例，工業用地價格昂貴，有的地區乙級工業用地1坪16至20萬元，但同一行政區農地1坪僅3到6萬，落差相當大。若以最貴價格為例，蓋500坪農地廠房，現省7000萬；業者心態是「賭一把」，認為政府也很少拆，就算5年、10年後被拆也賺夠了。

經發局長廖泰翔答詢指出，目前市府將2016年前既有的農地工廠盡快輔導、納管，盼未來可轉為特登工廠；至於今年度新建農地工廠會再盡快盤查。經發局統計，截至今年4月30日，申辦特定工廠登記廠商共計2280件，已核准1721件、核准率逾75％。

(中時 )