中華信用評等公司今日在其發布的一篇標題為「台灣債市動能可望持續，惟整體發行量將略為降低」的報告中指出，去年以來因疫情所導致的全球低利率環境，無疑是帶動2020年債券市場整體發行量飆高的最主要外在因素。然而儘管疫情如今仍未全面受到控制，但市場的普遍認為最糟的情況已經過去，加上各國央行已無進一步調降利息的空間，因此預期自去年以來國內債市呈現的榮景恐難延續至2021年。

中華信評副總經理王張財分析指出：「有鑑於新冠肺炎疫情已在疫苗逐步推出的情況下初露曙光，加上全球的貨幣政策也已幾無進一步寬鬆的空間，因此即便目前的低利率環境將會至少延續至2022年，預計2021 年的國內新債發行應不易繼 2020 年後再創高峰。」王張財預期：「即便如此，整體債市的情勢亦應不至明顯反轉，而是將會維持在略低於去年全年發行量的水準。」

去年一年在利率環境創歷史新低的刺激下，國內多家大型企業各自發行了逾新台幣200億元的公司債；而企業本身為借新還舊、充實營運資金以及配合未來資本支出需求，原本即有其基本的發行需求，加上這類大型企業發行的長天期公司債，往往十分受到國內壽險公司的青睞，因此預估這一類企業的發債動能應會隨著整體利率環境持續偏低而延續至2021年。

另在金融債券方面，王張財則指出：「儘管國內銀行的資本適足率多已達到健全水準，然而在低利率的帶動下，2020年金融債券的整體發行量仍較前一年微幅增加，尤其是國內銀行業者為確保能在疫情期間為其風險性資產提供足夠的資本緩衝，亦趁此機會發行了屬於混合型資本的金融債券。」

至於在國際板債券的新債發行方面，王張財表示：「即使利率環境持續偏低，今年國際板債券的發行動能將因贖回量減少，以及美元債的殖利率有可能攀升而略低於2020年時的水準」。此外，中東各國的高信評發行人，因台灣國際板債券市場發行相對簡便以及國內銀行與壽險業流動性豐沛，已逐漸成為台灣國際板債券的發行常客。

(旺報 )